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В Баку изменится маршрут автобуса № 71

В Баку изменится маршрут автобуса № 71 Завтра в Баку будет временно изменен маршрут движения автобуса № 71
Инфраструктура
14 декабря 2022 г. 15:13
В Баку изменится маршрут автобуса № 71

Завтра в Баку будет временно изменен маршрут движения автобуса № 71.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно информации, причиной изменения стало временное ограничение движения транспортных средств в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на территории Бинагадинского района столицы - на дороге "Баксол".

В соответствии с ограничениями движение автобусов по указанному маршруту будет организовано в направлении станции метро “Проспект Азадлыг” - дорога "Баксол"(до участка, где действует ограничение).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 71 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkəti dəyişdiriləcək

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