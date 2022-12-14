В Баку изменится маршрут автобуса № 71

Завтра в Баку будет временно изменен маршрут движения автобуса № 71.
Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Согласно информации, причиной изменения стало временное ограничение движения транспортных средств в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на территории Бинагадинского района столицы - на дороге "Баксол".
В соответствии с ограничениями движение автобусов по указанному маршруту будет организовано в направлении станции метро “Проспект Азадлыг” - дорога "Баксол"(до участка, где действует ограничение).