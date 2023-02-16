В Баку изменилась схема движения пяти маршрутных линий

Сегодня в Баку временно изменилась схема движения регулярных маршрутов №6, 10, 53, 77 и 205, движение организовано по альтернативным улицам и проспектам.

Сегодня в Баку временно изменилась схема движения регулярных маршрутов №6, 10, 53, 77 и 205, движение организовано по альтернативным улицам и проспектам.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, изменения в схеме движения маршрутов связаны с ремонтными работами, проводимыми на части улицы Истиглалият в Сабаильском районе.

Движение регулярных маршрутов №6, 10, 53 и 205 будет организовано по улице Истиглалият, проспекту Азербайджан, улице А.Джавада, маршрута №77 - по улицам А.Шаига, М.Алиева, М.Мухтарова, Ахмеда Джавада.