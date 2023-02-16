О нас

В Баку изменилась схема движения пяти маршрутных линий

В Баку изменилась схема движения пяти маршрутных линий Сегодня в Баку временно изменилась схема движения регулярных маршрутов №6, 10, 53, 77 и 205, движение организовано по альтернативным улицам и проспектам.
Инфраструктура
16 февраля 2023 г. 13:47
В Баку изменилась схема движения пяти маршрутных линий

Сегодня в Баку временно изменилась схема движения регулярных маршрутов №6, 10, 53, 77 и 205, движение организовано по альтернативным улицам и проспектам.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, изменения в схеме движения маршрутов связаны с ремонтными работами, проводимыми на части улицы Истиглалият в Сабаильском районе.

Движение регулярных маршрутов №6, 10, 53 и 205 будет организовано по улице Истиглалият, проспекту Азербайджан, улице А.Джавада, маршрута №77 - по улицам А.Шаига, М.Алиева, М.Мухтарова, Ахмеда Джавада.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda 5 marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilib

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
16 февраля 2023 г. 11:46
По поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
16 февраля 2023 г. 10:06
По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
15 февраля 2023 г. 18:46
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
15 февраля 2023 г. 12:04
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
14 февраля 2023 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
14 февраля 2023 г. 15:00
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi