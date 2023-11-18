В Баку изменилась схема движения двух маршрутных линий

В Баку изменена схема движения регулярного маршрута №53.

В Баку изменена схема движения регулярного маршрута №53.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

С учетом многочисленных обращений, поступивших от пассажиров, автобусы будут курсировать по Бадамдарскому шоссе. Начальная остановка автобусов находится у станции метро "Ельмляр Академиясы", конечная - на улице Ахада Ягубова (Баил).

Кроме того, эксплуатация регулярного маршрута №4 перешла ООО BakuBus. Маршрут будет проходить через жилой массив "Аг шехер".