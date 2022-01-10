В Баку изменилась схема движения пяти маршрутных линий

В Баку внесены изменения в схему движения 5 маршрутных линий.

В Баку внесены изменения в схему движения пяти маршрутных линий.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

Согласно изменениям, движение по регулярным маршрутам № 15 и 22 организовано по проспектам Гара Гараева и Бабека.

Движение регулярных автобусов № 70 в направлении поселка Сабунчи было изменено и организовано по улице Джамшида Нахчыванского и проспекту Гара Гараева.

Изменилась схема движения регулярного маршрута № 53 в направлении поселка Бадамдар. Движение организовано по маршруту улица Гурбана Халилова – улица Ландау – улица Шафаята Мехтиева – улица Бахтияра Вахабзаде – проспект Гусейна Джавида – улица Микаила Мушфига.

Регулярные автобусы № 33 в направлении 7-го мкр теперь курсируют по улице Самеда Вургуна, Насиб бека Юсифбейли и проспекта Азадлыг.

Кроме того, возобновлена работа стартового остановочного пункта линии регулярного маршрута № 78 по улице Азера Манафова.