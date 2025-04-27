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В Баку изменены схемы движения семи автобусных маршрутов

В Баку изменены схемы движения семи автобусных маршрутов В связи с ремонтными работами на перекрестке проспекта Гусейна Джавида и улицы Абдуррагим бека Ахвердиева в Ясамальском районе Баку изменены схемы движения семи автобусных маршрутов.
Инфраструктура
27 апреля 2025 г. 13:09
В Баку изменены схемы движения семи автобусных маршрутов

В связи с ремонтными работами на перекрестке проспекта Гусейна Джавида и улицы Абдуррагим бека Ахвердиева в Ясамальском районе Баку изменены схемы движения семи автобусных маршрутов.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, в течение всего дня движение автобусов маршрутов №№ 3, 6, 10, 14, 17, 18 и 96 будут организованы через проспекты Иншаатчилар и Матбуат, улицы Шафаата Мехтиева, Бахтияра Вахабзаде, Айны Султановой и Микаила Мушфига.

Отметим, что ремонтные работы проводит Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке 7 sayda avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirilib

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