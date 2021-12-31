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В Баку изменена схема движения некоторых автобусных маршрутов

В Баку изменена схема движения некоторых автобусных маршрутов В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года будет ограничено движение по "Азнефти", Приморскому бульвару и другим дорогам, пересекающим проспект Нефтчиляр.
Инфраструктура
31 декабря 2021 г. 18:31
В Баку изменена схема движения некоторых автобусных маршрутов

В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года ограничивается и меняется направление движения автомобилей в столице по дорогам, пересекающимся с площадью "Азнефть", Приморским бульваром - Проспектом нефтяников.

Как передает Report, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

По этой причине маршруты №№ 1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 21, 30, 32, 46, 49, 53, 59, 61, 65, 88, 125, 127, 175, 205, M3 и H1 движение автобусов будет организовано по улицам и проспектам, куда направляется другой транспорт.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bir neçə marşrut xətti üzrə hərəkət dəyişdirilir

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