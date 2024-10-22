В Баку изменена схема движения автобусов ряда маршрутов из-за последствий проливных дождей

14:05

Интенсивные осадки в Баку привели к заполнению тоннелей водой, что в свою очередь стало причиной изменений в графике работы ряда регулярных маршрутов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, маршрутная линия №191 работает по маршруту: Г.Гараев - Сураханское районное управление Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу

Маршрутная линия №161: Говсан – по Говсан-Зыхскому шоссе, в направлении Сураханы.

Маршрутные автобусы, выезжающие из станции метро "Кероглу", продолжают свою работу от выхода станции "Кероглу" по проспекту Дернегюль, минуя территорию Бакинского олимпийского стадиона.

Эти изменения были внесены с целью обеспечения безопасности пассажиров, сообщили в агентстве.