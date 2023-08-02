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В Баку изменена схема движения автобусов по маршруту № 125

В Баку изменена схема движения автобусов по маршруту № 125 В Баку временно изменена схема движения автобусов по регулярному маршруту № 125, осуществляющему пассажирские перевозки.
Инфраструктура
2 августа 2023 г. 18:50
В Баку изменена схема движения автобусов по маршруту № 125

В Баку временно изменена схема движения автобусов по регулярному маршруту № 125, осуществляющему пассажирские перевозки.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, причиной этого стало введение ограничений на движение транспортных средств в связи с ремонтными работами на проспекте Нефтяников в Насиминском районе. Так что автобусы на указанной линии будут двигаться по альтернативной улице.

После снятия ограничения будет обеспечена работа маршрута по прежней схеме.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 125 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilib

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