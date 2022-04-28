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В Баку и Сумгайыте обновляются счетчики воды в многоквартирных домах

В Баку и Сумгайыте обновляются счетчики воды в многоквартирных домах ОАО «Азерсу» проводит работы по обновлению счетчиков воды в многоквартирных домах Баку и Сумгайыта.
Инфраструктура
28 апреля 2022 г. 10:29
В Баку и Сумгайыте обновляются счетчики воды в многоквартирных домах

ОАО «Азерсу» проводит работы по обновлению счетчиков воды в многоквартирных домах Баку и Сумгайыта.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника департамента электронного управления и современных технологий ОАО «Азерсу» Джаббар Джаббарлы.

«В связи с проектами по этим работам средства выделялись и во втором квартале прошлого года. В настоящее время ведутся работы по снятию вертикальных опор с лестничных клеток и обновлению счетчиков в Сумгайыте, Насиминском, Наримановском, Ясамальском, Сабаильском и Хатаинском районах Баку», - отметил Дж.Джаббарлы.

По его словам, в Хатаинском районе эти работы уже проведены почти в 70% многоквартирных домов, в Низаминском районе - более чем в 80%.

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