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В Баку и пригородах будет введена единая транспортная карта

В Баку и пригородах будет введена единая транспортная карта Ведутся переговоры по введению в пользование в Баку и пригородах единой транспортной карты.
Инфраструктура
3 февраля 2022 г. 13:36
В Баку и пригородах будет введена единая транспортная карта

Ведутся переговоры по введению в пользование в Баку и пригородах единой транспортной карты.

Об этом Report сообщила советник министра цифрового развития и транспорта Аида Бадалова.

По словам А.Бадаловой, в результате обсуждений станет ясна форма единой транспортной карты: "В настоящее время готовится техническое задание. Также проводится оценка, в каком виде это можно реализовать. Планируется интеграция в единую транспортную карту общественного транспорта Баку и Абшерона. В настоящее время рассматриваются форма и формат этой карты".

Советник министра добавила, что также ведутся обсуждения с соответствующими структурами для возможности использования этой карты на железной дороге и в метро.

Отметим, что в настоящее время в общественном транспорте Баку используется как наличная оплата, так и "BakıKart". На рейсе Баку-Сумгайыт-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" действительны как специальные железнодорожные карты, так и банковские пластиковые карты.

В настоящее время весь общественный транспорт в Сумгайыте переходит на карточную систему. Уже заказаны карты, идентичные системе "BakiKart".

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Bakıətrafı ərazilərdə vahid nəqliyyat kartı istifadəyə veriləcək

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