В Баку, Гяндже и Сумгайыте 69 зданий находятся в аварийном состоянии

В Баку, Гяндже и Сумгайыте 69 зданий находятся в аварийном состоянии.

В Баку, Гяндже и Сумгайыте 69 зданий находятся в аварийном состоянии.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, представляя отчет о деятельности Кабинета министров за 2023 год.

По его словам, для решения данной проблемы в последние годы в 12 городах и районах республики были снесены аварийные и построены новые здания. На строительство новых зданий и оказание жителям материальной помощи было выделено 44,7 млн манатов.

"Улучшены жилищно-бытовые условия 971 семьи, проживающей в 26 зданиях. В соответствии с поручением главы государства на реализацию мер, связанных с 69 аварийными зданиями (на 2 886 семей) в Баку, Гяндже и Сумгайыте, в целом выделено 50 млн манатов. В ближайшие три года работа в этом направлении будет продолжена", - добавил Асадов.