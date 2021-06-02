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В Баку еще один автобусный маршрут переходит на безналичную оплату

В Баку еще один автобусный маршрут переходит на безналичную оплату Интеграция регулярных маршрутных автобусных линий в BakiKart продолжается.
Инфраструктура
2 июня 2021 г. 14:08
В Баку еще один автобусный маршрут переходит на безналичную оплату

Интеграция регулярных маршрутных автобусных линий в BakiKart продолжается.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

С завтрашнего дня проезд в столичных автобусах, следующих по маршруту №216 (поселок Балаханы - м/с "Кёроглу"), будет оплачиваться посредством BakıKart.

Для обеспечения удобства пассажиров в маркетах OBA по указанным ниже адресам в поселке Балаханы установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart:

- улица Сефевиляр, 70;

- улица Гюлистан, 47А;

- поселок Сабунчу - городское шоссе.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha bir marşrut xəttində gediş haqqı “BakıKart” ilə ödəniləcək

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