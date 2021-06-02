В Баку еще один автобусный маршрут переходит на безналичную оплату

Интеграция регулярных маршрутных автобусных линий в BakiKart продолжается.

Интеграция регулярных маршрутных автобусных линий в BakiKart продолжается.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

С завтрашнего дня проезд в столичных автобусах, следующих по маршруту №216 (поселок Балаханы - м/с "Кёроглу"), будет оплачиваться посредством BakıKart.

Для обеспечения удобства пассажиров в маркетах OBA по указанным ниже адресам в поселке Балаханы установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart:

- улица Сефевиляр, 70;

- улица Гюлистан, 47А;

- поселок Сабунчу - городское шоссе.