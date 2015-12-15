​В Баку еще на одной территории сносятся жилые и нежилые постройки

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку начаты работы по реконструкции двух улиц.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, ремонтно-строительные работы будут проведены на участке улицы Балабабы Меджидова протяженностью 560 метров, расположенном между улицей Джафара Джаббарлы и проспектом Наримана Нариманова, и участке улицы Абдуллы Шаига протяженностью 635 метров между улицами Б.Меджидова и Мирзы Ага Алиева.

На обеих улицах планируется расширение дороги с 8-9 метров до 15 метров, в связи с чем проводятся работы по сносу жилых и нежилых построек, попадающих на проезжую часть дороги.