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В Баку доставят новые вагоны метро

В Баку доставят новые вагоны метро Делегация специалистов ЗАО "Бакинский метрополитен" посетила столицу России Москву
Инфраструктура
13 сентября 2022 г. 11:05
В Баку доставят новые вагоны метро

Делегация специалистов ЗАО "Бакинский метрополитен" посетила столицу России Москву.

Об этом Report сообщил заместитель председателя акционерного общества Хидаят Мамедов.

По его словам, целью поездки является осмотр 4 составов (20 вагонов), которые метро заказало у российской компании "Метровагонмаш".

"Скоро эти поезда будут доставлены в Баку", - отметил он.

Начальник Департамента по работе с депо "Бакинского метрополитена" Фаиг Ахмедов сообщил, что в этом месяце в Баку будет доставлено 10 вагонов, а в следующем - еще 10.

"Новые вагоны просторнее, светлые и имеют герметичные переходы. После того, как поезда будут доставлены в Баку, они будут протестированы и введены в эксплуатацию", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıya yeni metro vaqonları gətirilir

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