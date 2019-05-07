В Баку доставят новые вагоны метро

С июля этого года в Баку начнут завозить новые вагоны.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"Всего в течение года будет завезено 30 вагонов или шесть поездов, эти поезда оснащены кондиционерами и современной электроникой. У них более широкие двери. Кроме того, вагоны будут оборудованы специальными сиденьями для инвалидных колясок. Эти поезда производятся с учетом требований Бакинского метрополитена", - сказал он.

Пресс-секретарь сообщил, что старые вагоны будут сниматься с линии по мере истечения срока эксплуатации.

Напомним, что 31 января этого года Бакинский метрополитен и российский "Метровагонмаш" подписали контракт на закупку новых вагонов.