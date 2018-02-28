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    В Баку доставят новые автобусы

    Около 700 линейных автобусов подключат к карточной системе к концу года© Report/ Firi Salim

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Около 700 линейных автобусов подключат к единой карточной системе в течение этого года. 

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам советник генерального директора Бакинского транспортного агентства (БТА) Мубариз Аббасов.

    По словам М.Аббасова, сейчас к системе подключено около 500 автобусов: "К концу года в столицу доставят более 300 новых автобусов. На сегодняшний день около 1 000 автобусов отремонтированы и приведены в соответствие с требованиями БТА".

    Представитель БТА также уточнил количество маршрутных линий. По его словам, до создания агентства в Баку имелось 157 маршрутных линий, в результате оптимизации их число сократилось до 146".

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