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    В Баку доставлены грузы для проведения Гран-при "Формулы-1"

    Еще два рейса будут выполнены на этой неделе

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставляться грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта, более 600 тонн груза, включая гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло шестью рейсами из Монреаля. Еще два рейса будут выполнены на этой неделе.

    Рейсы выполняют грузовые авиакомпании Silk Way Airlines, Cargolux, Qatar Cargo и Air Bridge Cargo.

    Всего до начала Гран-при Азербайджана "Формулы-1" планируется привести более 800 тонн груза.

    Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов.

    Гран-при Азербайджана пройдет с 22 по 25 июня 2017 года. Гонки состоятся на фоне старого города Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря.

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