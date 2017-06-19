В Баку доставлены грузы для проведения Гран-при "Формулы-1"

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставляться грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта, более 600 тонн груза, включая гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло шестью рейсами из Монреаля. Еще два рейса будут выполнены на этой неделе.

Рейсы выполняют грузовые авиакомпании Silk Way Airlines, Cargolux, Qatar Cargo и Air Bridge Cargo.

Всего до начала Гран-при Азербайджана "Формулы-1" планируется привести более 800 тонн груза.

Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов.

Гран-при Азербайджана пройдет с 22 по 25 июня 2017 года. Гонки состоятся на фоне старого города Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря.