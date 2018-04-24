 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку доставлены грузы для проведения Гран-при Азербайджана "Формула 1"

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставляться грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана "Формула 1".

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии", более 780 тонн груза, включая гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло восемью рейсами из Шанхая, Сингапура и Бахрейна. Еще один рейс будет выполнен на этой неделе.

    Большая часть груза была доставлена азербайджанской авиакомпанией Silk Way West Airlines.

    Всего до начала Гран-при Азербайджана "Формула 1" планируется привести более 800 тонн груза.

    Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов.

    Гран-при Азербайджана пройдет с 27 по 29 апреля 2018 года. Гонки состоятся на фоне старого города Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi