О нас

В Баку доставлены два новых состава метро

В Баку доставлены два новых состава метро В Баку доставлены еще два поезда, заказанные для ЗАО "Бакинский метрополитен".
Инфраструктура
13 сентября 2024 г. 16:17
В Баку доставлены два новых состава метро

В Баку доставлены еще два поезда, заказанные ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель пресс-службы Акционерного общества Бахтияр Мамедов.

По его словам, в течение 3 лет Бакинский метрополитен закупит 13 новых поездов или 65 вагонов: "7 поездов должны быть доставлены в 2024 году. Новые вагоны пойдут на обновление составов, курсирующих на линии "Ази Асланов" - "Дарнагюль".

Мамедов сказал, что новые составы будут запущены на линию после наладочно-испытательных работ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosuna 2 yeni qatar gətirilib

Другие новости из категории

Бакинское метро не планирует вводить изменения в график движения поездов в дни COP29
Бакинское метро не планирует вводить изменения в график движения поездов в дни COP29
13 сентября 2024 г. 15:37
Бакинское метро с понедельника переходит на самое плотное расписание движения
Бакинское метро с понедельника переходит на самое плотное расписание движения
13 сентября 2024 г. 14:47
AZAL показал в Баку симулятор Boeing 787 Dreamliner
ФотоAZAL показал в Баку симулятор Boeing 787 Dreamliner
13 сентября 2024 г. 13:16
Завершились ремонтные работы на улице Микаила Мушфига в Баку
Завершились ремонтные работы на улице Микаила Мушфига в Баку
13 сентября 2024 г. 12:52
AYNA запускает автобусный маршрут Барда-Ханкенди
AYNA запускает автобусный маршрут Барда-Ханкенди
13 сентября 2024 г. 12:48
В Международном аэропорту Гейдар Алиев сдана в эксплуатацию обновленная взлетно-посадочная полоса
В Международном аэропорту Гейдар Алиев сдана в эксплуатацию обновленная взлетно-посадочная полоса
13 сентября 2024 г. 12:16
Работа метро в Баку продлена на два часа из-за Гран-при Азербайджана  
Работа метро в Баку продлена на два часа из-за Гран-при Азербайджана  
13 сентября 2024 г. 11:22
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки
13 сентября 2024 г. 08:37
AYNA в связи с началом учебного года на маршрутные линии в Баку запустит дополнительно 170 автобусов
AYNA в связи с началом учебного года на маршрутные линии в Баку запустит дополнительно 170 автобусов
12 сентября 2024 г. 17:56
На таможенном посту Красный мост ожидают 400 автомобилей
На таможенном посту "Красный мост" ожидают 400 автомобилей
12 сентября 2024 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi