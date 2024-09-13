В Баку доставлены два новых состава метро

В Баку доставлены еще два поезда, заказанные для ЗАО "Бакинский метрополитен".

В Баку доставлены еще два поезда, заказанные ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель пресс-службы Акционерного общества Бахтияр Мамедов.

По его словам, в течение 3 лет Бакинский метрополитен закупит 13 новых поездов или 65 вагонов: "7 поездов должны быть доставлены в 2024 году. Новые вагоны пойдут на обновление составов, курсирующих на линии "Ази Асланов" - "Дарнагюль".

Мамедов сказал, что новые составы будут запущены на линию после наладочно-испытательных работ.