Из России доставлены два новых поезда для Бакметрополитена

В Баку доставлены два новых состава поезда, которые ЗАО "Бакинский метрополитен“ приобрело у российского предприятия ”Метровагонмаш“ при АО ”Трансмашхолдинг".

В Баку доставлены два новых состава поезда, которые ЗАО "Бакинский метрополитен“ приобрело у российского предприятия ”Метровагонмаш“ при АО ”Трансмашхолдинг".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

"Два поезда (10 вагонов), отправленные в прошлом месяце, уже находятся в Наримановском электрическом депо. В соответствии с условиями соглашения, до конца года в Азербайджан планируется доставить еще два поезда", - отметил он.

Ожидается, что новые поезда будут запущены на линию Хази Асланов - Дарнагюль.