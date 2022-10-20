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Из России доставлены два новых поезда для Бакметрополитена

Из России доставлены два новых поезда для Бакметрополитена В Баку доставлены два новых состава поезда, которые ЗАО "Бакинский метрополитен“ приобрело у российского предприятия ”Метровагонмаш“ при АО ”Трансмашхолдинг".
Инфраструктура
20 октября 2022 г. 10:42
Из России доставлены два новых поезда для Бакметрополитена

В Баку доставлены два новых состава поезда, которые ЗАО "Бакинский метрополитен“ приобрело у российского предприятия ”Метровагонмаш“ при АО ”Трансмашхолдинг".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

"Два поезда (10 вагонов), отправленные в прошлом месяце, уже находятся в Наримановском электрическом депо. В соответствии с условиями соглашения, до конца года в Азербайджан планируется доставить еще два поезда", - отметил он.

Ожидается, что новые поезда будут запущены на линию Хази Асланов - Дарнагюль.

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Версия на азербайджанском языке Metronun Rusiyadan aldığı 2 yeni qatar Bakıya çatıb

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