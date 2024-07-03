В Баку число пользователей метро увеличилось более чем на 5% за полгода

За первое полугодие текущего года бакинским метро воспользовались 113 млн 195 тыс. 216 пассажиров.

За первое полугодие текущего года бакинским метро воспользовались 113 млн 195 тыс. 216 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", из них 3 млн 61 тыс. 696 человек являются льготными пассажирами и входят в метро без оплаты.

За первое полугодие подземным транспортом в среднем воспользовались 621 952 пассажира в сутки.

В целом в текущем году перевезено пассажиров на 12,2% больше, чем в 2022 году, на 5,3% больше, чем в 2023 году, и на 3% меньше, чем в 2019 году.

Лидирующая в последние годы по пассажироперевозкам станция "Кероглу" в первом полугодии 2024 года также сохраняет свою позицию. С этой станции в метро вошло 8,7% всех пассажиров или 9 млн 827 тыс. 14 человек. Станцией "28 мая" воспользовались 8,2% пассажиров (9 млн 269 тыс. 269 человек), а станцией "20 января" - 7,8% (8 млн 798 тыс. 274 человек).