В Баку число пользователей метро увеличилось более чем на 5% за полгода

За первое полугодие текущего года бакинским метро воспользовались 113 млн 195 тыс. 216 пассажиров.
Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", из них 3 млн 61 тыс. 696 человек являются льготными пассажирами и входят в метро без оплаты.
За первое полугодие подземным транспортом в среднем воспользовались 621 952 пассажира в сутки.
В целом в текущем году перевезено пассажиров на 12,2% больше, чем в 2022 году, на 5,3% больше, чем в 2023 году, и на 3% меньше, чем в 2019 году.
Лидирующая в последние годы по пассажироперевозкам станция "Кероглу" в первом полугодии 2024 года также сохраняет свою позицию. С этой станции в метро вошло 8,7% всех пассажиров или 9 млн 827 тыс. 14 человек. Станцией "28 мая" воспользовались 8,2% пассажиров (9 млн 269 тыс. 269 человек), а станцией "20 января" - 7,8% (8 млн 798 тыс. 274 человек).