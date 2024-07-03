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В Баку число пользователей метро увеличилось более чем на 5% за полгода

В Баку число пользователей метро увеличилось более чем на 5% за полгода За первое полугодие текущего года бакинским метро воспользовались 113 млн 195 тыс. 216 пассажиров.
Инфраструктура
3 июля 2024 г. 14:59
В Баку число пользователей метро увеличилось более чем на 5% за полгода

За первое полугодие текущего года бакинским метро воспользовались 113 млн 195 тыс. 216 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", из них 3 млн 61 тыс. 696 человек являются льготными пассажирами и входят в метро без оплаты.

За первое полугодие подземным транспортом в среднем воспользовались 621 952 пассажира в сутки.

В целом в текущем году перевезено пассажиров на 12,2% больше, чем в 2022 году, на 5,3% больше, чем в 2023 году, и на 3% меньше, чем в 2019 году.

Лидирующая в последние годы по пассажироперевозкам станция "Кероглу" в первом полугодии 2024 года также сохраняет свою позицию. С этой станции в метро вошло 8,7% всех пассажиров или 9 млн 827 тыс. 14 человек. Станцией "28 мая" воспользовались 8,2% пассажиров (9 млн 269 тыс. 269 человек), а станцией "20 января" - 7,8% (8 млн 798 тыс. 274 человек).

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 5 %-dən çox artıb

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