В Баку число автомобилей достигло 320 на 1 тыс. человек

20:10

В Азербайджане за последние 20 лет среднегодовой темп роста населения составил 1%, по Баку и прилегающим территориям этот показатель составил 1,3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

"За этот период количество автомобилей на 1000 человек в Баку увеличилось со 132 до 320. Быстрый рост населения создает дополнительное давление на городскую инфраструктуру и сферу услуг, особенно на транспортный сектор.

Растущий спрос на транспортные услуги создает новые вызовы, такие как расширение общественного транспорта, снижение пробок и внедрение экологически устойчивых решений. Переход от личного транспорта к общественному и индивидуальным мобильным средствам передвижения зависит от развития инфраструктуры. В рамках программы предусмотрено строительство более 100 км велосипедных дорожек и полная цифровизация опыта пассажиров при использовании общественного транспорта и других транспортных средств", - говорится в программе.