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    ​В Баку будут установлены новые информационные табло для отслеживания передвижения транспорта

    Для обеспечения беспрепятственного движения личного автотранспорта будут выдаваться специальные пропуска

    Баку. 29 мая. REPORT. AZ/ Для отслеживания передвижения транспорта во время проведения I Европейских игр в восьми точках города установлены новые информационные табло и камеры. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Шафа Мехмангызы.

    Она отметила, что жители города, пешеходы, гости смогут по этим табло отслеживать передвижение городского транспорта.

    Наряду с этим, для обеспечения беспрепятственного движения личного автотранспорта в соответствии с категориями (например, въезд в город, сотрудники Операционного комитета и др.) будут выдаваться специальные пропуска (wapp). Эти пропуска закодированы, один пропуск может быть оформлен на несколько автомобилей. 

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