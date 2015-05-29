​В Баку будут установлены новые информационные табло для отслеживания передвижения транспорта

Баку. 29 мая. REPORT. AZ/ Для отслеживания передвижения транспорта во время проведения I Европейских игр в восьми точках города установлены новые информационные табло и камеры. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Шафа Мехмангызы.

Она отметила, что жители города, пешеходы, гости смогут по этим табло отслеживать передвижение городского транспорта.

Наряду с этим, для обеспечения беспрепятственного движения личного автотранспорта в соответствии с категориями (например, въезд в город, сотрудники Операционного комитета и др.) будут выдаваться специальные пропуска (wapp). Эти пропуска закодированы, один пропуск может быть оформлен на несколько автомобилей.