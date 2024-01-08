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В Баку появятся трамваи и метробусы

В Баку появятся трамваи и метробусы В Баку будут созданы трамвайные и метробусные виды общественного транспорта.
Инфраструктура
8 января 2024 г. 00:47
В Баку появятся трамваи и метробусы

В Баку будут созданы трамвайные и метробусные виды общественного транспорта.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Было отмечено, что существующая система метрополитена и дальше будет играть ведущую роль в системе общественного транспорта с высокой пропускной способностью. Однако высокая стоимость строительства метрополитена и позднее завершение строительных работ требуют внедрения дополнительных систем общественного транспорта не только в пригороде, но и в черте города.

Наиболее перспективной альтернативой с точки зрения затрат и сроков реализации является реконструкция железнодорожной сети и ее расширение в пределах города. В настоящее время на территории города имеется большое количество неиспользуемых железнодорожных укрепленных полос и неиспользуемых грузовых линий. Упомянутую инфраструктуру можно повторно активировать и использовать более эффективно. При внедрении системы трамвай - электропоезд могут быть использованы возможности существующей и реконструируемой железнодорожной инфраструктуры, а также возможность расширения инфраструктуры скоростного трамвайного транспорта (СТН).

Эффективное функционирование системы общественного транспорта (рентабельное, высокопроизводительное, быстрое, удобное, надежное, точное, с широким охватом и т. д.)), в том числе для удовлетворения растущего спроса, снижение удельного веса отдельных транспортных средств возможно только за счет интеграции систем метро, метробусов, скоростных железных дорог и трамвайно-электропоездов.

Тем не менее, прогнозируется, что и в будущем отдельные легковые автомобили будут продолжать занимать значительную долю в транспортной системе. Это также потребует реконструкции системы улично-дорожной сети города. Меры по улучшению на следующих этапах будут включать не только расширение дорог, но и эффективное использование существующих систем.

Одним из основных элементов общей транспортной системы является построение взаимодействия между подсистемами, называемыми транспортными обменными центрами или узлами общественного транспорта. Узлы общественного транспорта/центры транспортной развязки - это элементы, которые позволяют объединить в одном узле возможности общественного транспорта (автобусы), системы скоростного общественного транспорта с высокой пропускной способностью (метро, железная дорога, автобус, трамвайная система, система трамвай-электропоезд) и/или возможности перехода от личного автомобильного транспорта к "зеленому".

Кроме того, основные узлы общественного транспорта создадут условия для развития городского планирования (строительства), ориентированного на общественный транспорт, предлагая использование различных транспортных средств.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tramvay və metrobus ictimai nəqliyyat növləri yaradılacaq

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