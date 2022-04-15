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В Баку будут созданы новые системы теплоснабжения

В Баку будут созданы новые системы теплоснабжения ОАО "Азеристиликтеджизат" планирует создать новые системы теплоснабжения в Баку.
Инфраструктура
15 апреля 2022 г. 16:18
В Баку будут созданы новые системы теплоснабжения

ОАО "Азеристиликтеджизат" планирует создать новые системы теплоснабжения в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя компании Ильхам Мирзалиев.

"Подготовлены предложения по восстановлению системы теплоснабжения в зданиях, подлежащих подключению к центральной системе отопления в Баку и регионах. Подготовлен предварительный проект, который представлен в соответствующие структуры. Проект охватывает почти все районы Баку, в том числе многоквартирные дома в Говсане, Аляте, Лёкбатане", - сказал Мирзалиев.

"Источником финансирования строительства новых систем теплоснабжения для нас являются только государственные инвестиции. Наша задача - определить районы, где будет установлены новые системы, подготовить технико-экономическое обоснование и представить его в государственные органы для оценки. Если наш проект будет одобрен и пройдет экспертизу, мы сможем его реализовать" - добавил И.Мирзалиев.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yeni istilik təchizatı sistemləri yaradılacaq

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