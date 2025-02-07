В Баку будут сданы в эксплуатацию два крупных парка

В ближайшее время в Баку планируется сдать в эксплуатацию два крупных парка.

В ближайшее время в Баку планируется сдать в эксплуатацию два крупных парка.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Исполнительной власти города Баку Миргасан Гасанов на общественных слушаниях касательно новой госпрограммы по транспортной инфраструктуре.

Он отметил, что наличие парков и зеленых насаждений в столице имеет большое значение. "За последние месяцы в данном направлении проделана серьезная работа. В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию два крупных парка. Один из них будет расположен около станции метро "Гянджлик", - сказал он.

Гасанов также отметил, что в Баку планируется реализовать ряд проектов для обеспечения бесперебойности движения транспорта и безопасности пешеходов.