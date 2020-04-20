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В Баку будут расширены части некоторых улиц

В Баку будут расширены части некоторых улиц

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог в городе Баку".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях обеспечения расширения части улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехти Гусейнзаде и 28 Мая в городе Баку и перекрестка данных улиц с улицей Юсифа Сафарова из суммы, указанной в подпункте 1.66 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,6 миллиона манатов.

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