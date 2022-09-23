В Баку будут организованы новые пешеходные зоны

Бакинское транспортное агентство (БТА), подведомственное главе Исполнительной власти города Баку, планирует организовать в столице новые пешеходные зоны

Бакинское транспортное агентство (БТА), подведомственное главе Исполнительной власти города Баку, планирует организовать в столице новые пешеходные зоны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БТА.

В представленной БТА визуализации отражен вид улицы Ислама Сафарли без автомобилей. Превращение этой улицы в пешеходную зону уже согласовано с соответствующими государственными органами.

Выбор улицы Ислама Сафарли для организации пешеходной зоны не случаен. На этой улице, соединяющей "Зимний парк" и "Площадь Фонтанов", расположено множество исторических зданий и памятников. С целью расширения охвата существующих пешеходных зон планируется некоторые улицы, прилегающие к указанным участкам, сделать свободными от автомобилей.