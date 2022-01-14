В Баку будут доставлены новые вагоны метро

Четыре новых состава или 20 новых вагонов для ЗАО "Бакинский метрополитен" будут доставлены в столицу в этом году.

Четыре новых состава или 20 новых вагонов для ЗАО "Бакинский метрополитен" будут доставлены в столицу в этом году.

Как сообщает Report, согласно информации, новые поезда (вагоны) будут производиться предприятием “Метровагонмаш”, входящим в российский "Трансмашхолдинг”. В настоящее время в бакинском метро курсирует 19 поездов (95 вагонов), произведенных “Метровагонмаш”.

"Только во второй половине прошлого года на линию выпущены 4 новых поезда (20 новых вагонов) серии 81-765B/766 B. Учитывая, что на линиях курсируют 40-46 поездов в день, можно сказать, что около 50% поездов на линии обновлены",-сказали в акционерном обществе.

Напомним, что в октябре 2019 года подписан контракт между ЗАО "Бакинский метрополитен" и ОАО "Метровагонмаш", входящим в состав российского АО "Трансмашхолдинг". Документ предусматривает поставку Бакинскому метрополитену 60 вагонов или 12 составов (по 20 вагонов или 4 состава в год) в течение трех лет.