О нас

В Баку будет увеличена общая протяженность выделенных полос

В Баку будет увеличена общая протяженность выделенных полос Предусмотрен ряд дополнительных необходимых мер по предотвращению существующих транспортных пробок и развитию улично-дорожной сети столицы.
Инфраструктура
8 января 2024 г. 01:43
В Баку будет увеличена общая протяженность выделенных полос

Предусмотрен ряд дополнительных необходимых мер по предотвращению существующих транспортных пробок и развитию улично-дорожной сети столицы.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Так, в результате реализации упомянутых мер увеличат общую протяженность улично-дорожной сети Баку с 2 300 км до 2 668 км, включая дороги местного значения.

В рамках Генплана планируется развитие велосипедного транспорта и создание соответствующей инфраструктуры. К 2040 году предполагаемая общая протяженность сети велосипедных дорожек составит около 285 км.

Кроме того, планируется организовать выделенные полосы для общественного транспорта. К 2040 году общая протяженность выделенных полос будет увеличена с нынешних 16 до 112,2 полоса-километров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paytaxtda ictimai nəqliyyat üçün xüsusi zolaqların uzunluğu artırılacaq

Самое читаемое

Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
3 января 2024 г. 15:53
Зиря расстался с украинским нападающим
"Зиря" расстался с украинским нападающим
4 января 2024 г. 09:34
К 2040 году количество железнодорожных станций в Баку будет увеличено до 54
К 2040 году количество железнодорожных станций в Баку будет увеличено до 54
8 января 2024 г. 01:49
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56
В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
ФотоВ Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
3 января 2024 г. 07:47
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
4 января 2024 г. 15:52
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
5 января 2024 г. 08:04
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
5 января 2024 г. 15:00
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi