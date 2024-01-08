В Баку будет увеличена общая протяженность выделенных полос

Предусмотрен ряд дополнительных необходимых мер по предотвращению существующих транспортных пробок и развитию улично-дорожной сети столицы.

Предусмотрен ряд дополнительных необходимых мер по предотвращению существующих транспортных пробок и развитию улично-дорожной сети столицы.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Так, в результате реализации упомянутых мер увеличат общую протяженность улично-дорожной сети Баку с 2 300 км до 2 668 км, включая дороги местного значения.

В рамках Генплана планируется развитие велосипедного транспорта и создание соответствующей инфраструктуры. К 2040 году предполагаемая общая протяженность сети велосипедных дорожек составит около 285 км.

Кроме того, планируется организовать выделенные полосы для общественного транспорта. К 2040 году общая протяженность выделенных полос будет увеличена с нынешних 16 до 112,2 полоса-километров.