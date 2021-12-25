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В Баку будет создана лаборатория умной мобильности

В Баку будет создана лаборатория умной мобильности Между Бакинским транспортным агентством (БТА) и программой Швейцарского федерального технологического института Лозанны по инновационному управлению крупными городскими системами (İGLUS) подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию в Баку лаборатории
Инфраструктура
25 декабря 2021 г. 12:49
В Баку будет создана лаборатория умной мобильности

Между Бакинским транспортным агентством (БТА) и программой Швейцарского федерального технологического института Лозанны по инновационному управлению крупными городскими системами (İGLUS) подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию в Баку лаборатории умной мобильности (Smart Mobility Lab).

Как сообщает Report, об этом заявили в БТА.

Документ подписали руководитель аппарата БТА Гюльшан Рзаева и директор программы İGLUS Матиас Фингер. Целью меморандума является создание в Баку исследовательской лаборатории для подготовки местных специалистов в области общественного транспорта, городской мобильности и развития инфраструктурных систем умного города, а также повышения профессионального уровня имеющихся специалистов.

Была подчеркнута важность сотрудничества с университетами для формирования устойчивой городской мобильности, системы общественного транспорта в целом и изучения опыта Баку в этой области с зарубежными и отечественными специалистами.

В рамках лаборатории стороны будут сотрудничать в развитии инновационных подходов к городскому планированию в Баку, а также проводить совместные мероприятия по обмену знаниями и опытом в области городского планирования, мобильности и регулирования общественного транспорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Ağıllı Mobillik Laboratoriyası yaradılacaq

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