О нас

В Баку будет построено 10 новых станций метро

В Баку будет построено 10 новых станций метро За последнее время мы сдали в пользование несколько станций метро. Но этого недостаточно, и по моему указанию будет построено 10 новых станций метро.
Инфраструктура
7 января 2025 г. 23:04
В Баку будет построено 10 новых станций метро

За последнее время мы сдали в пользование несколько станций метро. Но этого недостаточно, и по моему указанию будет построено 10 новых станций метро.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Глава государства также отметил, что для реализации новых проектов дорожной инфраструктуры в городе Баку уже отобраны первые 7-8 проектов, привлечены международные специалисты.

Подчеркнув, что начался процесс замены автобусного парка Баку электробусами, Президент сказал: "Мы уже завезли более 150 новых электробусов, одновременно в этом году Азербайджан запустит местное производство электробусов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 10 new metro stations to be built in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda 10 yeni metro stansiyası inşa ediləcək

Самое читаемое

Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
1 января 2025 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi