В Баку будет построен новый торговый центр

11^23 В Баку выдано разрешение на строительство нового торгового центра.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре выдал разрешение на строительство в Баку нового торгового центра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Госкомитете выдало разрешение на строительство нового торгового центра в Низаминском районе Баку, по адресу проспект Гара Гараева, 239 (на территории, где ранее располагался торговый центр "Диглас").

По указанному адресу планируется строительство 5-этажного торгового комплекса нежилого назначения общей площадью 3,2 тыс. м².