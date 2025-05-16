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В Баку будет построен новый торговый центр

В Баку будет построен новый торговый центр 11^23 В Баку выдано разрешение на строительство нового торгового центра.
Инфраструктура
16 мая 2025 г. 11:38
В Баку будет построен новый торговый центр

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре выдал разрешение на строительство в Баку нового торгового центра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Госкомитете выдало разрешение на строительство нового торгового центра в Низаминском районе Баку, по адресу проспект Гара Гараева, 239 (на территории, где ранее располагался торговый центр "Диглас").

По указанному адресу планируется строительство 5-этажного торгового комплекса нежилого назначения общей площадью 3,2 тыс. м².

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