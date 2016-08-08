Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ РФ как крупнейший экспортер качественного оружия интересна Ирану и Азербайджану.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
Азербайджан заинтересовался закупками у РФ самолетов МС-21, Россия рассчитывает подписать контракт на 10 самолетов к февралю 2017 года.
В Баку будет открыт вертолетный центр и самолетосборочный завод.
РФ на 50% выполнила контракт на поставку С-300 Ирану.
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