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    ​В Баку будет открыт вертолетный центр и самолетосборочный завод

    Рогозин: РФ как крупнейший экспортер качественного оружия интересна Ирану и Азербайджану

    Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ РФ как крупнейший экспортер качественного оружия интересна Ирану и Азербайджану.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

    Азербайджан заинтересовался закупками у РФ самолетов МС-21, Россия рассчитывает подписать контракт на 10 самолетов к февралю 2017 года.

    В Баку будет открыт вертолетный центр и самолетосборочный завод.

    РФ на 50% выполнила контракт на поставку С-300 Ирану.

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