Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ РФ как крупнейший экспортер качественного оружия интересна Ирану и Азербайджану.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Азербайджан заинтересовался закупками у РФ самолетов МС-21, Россия рассчитывает подписать контракт на 10 самолетов к февралю 2017 года.

В Баку будет открыт вертолетный центр и самолетосборочный завод.

РФ на 50% выполнила контракт на поставку С-300 Ирану.