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В Баку будет организована выставка бахрейнских художников

В Баку будет организована выставка бахрейнских художников Работы художников действующего в Бахрейне RAK Art Foundation будут представлены 30 августа в Баку.
Инфраструктура
19 августа 2024 г. 12:34
В Баку будет организована выставка бахрейнских художников

Работы художников действующего в Бахрейне RAK Art Foundation будут представлены 30 августа в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерхалча".

На выставке будут представлены работы из коллекции RAK Art Foundation, куратором и владельцем которой на протяжении многих лет является известный бахрейнский художник и коллекционер Рашид Аль Халифа, основатель RAK Art Foundation. Помимо представленных на выставке коллекционных работ будут также выставлены несколько отдельно взятых произведений искусства, являющихся собственностью бахрейнских художников.

Рашид Аль Халифа выразил свое волнение по поводу сотрудничества с QGallery, заявив: "Я рад возможности поделиться замечательным талантом бахрейнских художников с QGallery и любителями искусства в Азербайджане. Я уверен, что это сотрудничество знаменует собой начало серий успешных культурных обменов между Азербайджаном и Бахрейном, способствующих взаимопониманию и взаимному признанию посредством универсального языка искусства".

RAK Art Foundation, некоммерческая организация, поддерживающая художников по всему миру и способствующая международному партнерству посредством различных выставок, мероприятий и совместных инициатив. Фонд стремится вовлекать сообщества, просвещать общественность и предоставлять платформу для критического дискурса и социального диалога.

Напомним, что ранее в Центре Гейдара Алиева прошли выставки Р.Халифа.

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Версия на английском языке ФотоBaku to host extensive exhibition of Bahraini artists
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Bəhreyn rəssamlarının geniş sərgisi təşkil olunacaq

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