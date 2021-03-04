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В Баку будет изменено движение общественного транспорта по ряду направлений

В Баку будет изменено движение общественного транспорта по ряду направлений Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA)
Инфраструктура
4 марта 2021 г. 17:44
В Баку будет изменено движение общественного транспорта по ряду направлений

В связи с ограничением движения транспортных средств в направлении станции метро "Ази Асланов" от пересечения улицы Худу Мамедова с улицей Вунгтау из-за проводимых сегодня ремонтно-восстановительных работ, схемы движения регулярных маршрутов № М1, М2, М6 и № 104 временно изменены.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

Согласно информации, движение экспресс-маршрута № М2 в направлении станции метро "Ази Асланов" определено по схеме Украинский круг-улица Вунгтау-улица Садыгджана-улица Худу Мамедова-улица Магомеда Хади затем по своей схеме движения; движение экспресс-маршрутов № М1, М6 в направлении станции метро "Ази Асланов" определено по схеме: Украинский круг-улица Магомеда Хади, развернувшись обратно, далее по своей схеме движения; движение регулярного маршрута № 104 в направлении станции метро "Ази Асланов" будет осуществляться по схеме - Проспект Гянджа-улица Вунгтау-Украинский круг-улица Магомеда Хади, развернувшись обратно, далее по своей схеме движения.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra istiqamətlərdə ictimai nəqliyyatın hərəkəti dəyişdiriləcək

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