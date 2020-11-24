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В Баку благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор

В Баку благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку
Инфраструктура
24 ноября 2020 г. 17:05
В Баку благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор

24 ноября в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

Как сообщает Report, обновленный двор, расположенный по адресу: улицы Ширина Мирзоева 58, 58A и Гара Гараева 33, 37 Низаминского района столицы, охватывает жилые здания, в которых проживает около 2200 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

Исполнительный директор Общественного объединения IDEA Сурхай Шукюров в интервью представителям СМИ сказал: "Здоровая окружающая среда - это здоровый образ жизни. Основываясь на это, Общественное объединение IDEA под руководством основателя и руководителя организации Лейлы Алиевой последовательно продолжает проект "Наш двор". Этому проекту уделяется особое внимание, особенно в то время, когда болезнь широко распространена".

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора также установлены 5 беседок, скамейки и контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы и камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, в соответствии с правилами особого карантинного режима на территории дополнительно посажены 30 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 2500 квадратных метров.

В соответствии с требованиями карантинного периода в обновленном дворе проведены медико-профилактические мероприятия, установлены дезинфекционные диспенсеры и просветительские таблички, предупреждающие о необходимости соблюдения правил карантинного режима.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

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