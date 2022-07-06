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В Баку автобус попал в аварию, пострадали пять человек

В Баку автобус попал в аварию, пострадали пять человек На проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку перед станцией метро "Халглар достлугу" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.
Инфраструктура
6 июля 2022 г. 09:57
В Баку автобус попал в аварию, пострадали пять человек

На проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку перед станцией метро "Халглар достлугу" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве при главе Исполнительной власти города Баку.

В принадлежащий ООО Çinar Trans автобус регулярной маршрутной линии №40 с государственным номерным знаком 99 JZ 249, стоявший на остановке, сзади врезался легковой автомобиль марки Toyota Prius (99 DJ 615), занимавшийся незаконной пассажироперевозкой.

В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса и водитель автомобиля.

По факту ведется разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtobus qəzaya düşüb, 5 nəfər xəsarət alıb - FOTO

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