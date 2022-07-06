В Баку автобус попал в аварию, пострадали пять человек

В Баку автобус попал в аварию, пострадали пять человек

На проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку перед станцией метро "Халглар достлугу" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

https://static.report.az/photo/e58ab1cb-1e00-32a7-9982-c2ccc491e6d9.jpg https://static.report.az/photo/e58ab1cb-1e00-32a7-9982-c2ccc491e6d9.jpg

На проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку перед станцией метро "Халглар достлугу" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве при главе Исполнительной власти города Баку. В принадлежащий ООО Çinar Trans автобус регулярной маршрутной линии №40 с государственным номерным знаком 99 JZ 249, стоявший на остановке, сзади врезался легковой автомобиль марки Toyota Prius (99 DJ 615), занимавшийся незаконной пассажироперевозкой. В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса и водитель автомобиля. По факту ведется разбирательство. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram