В Баку 38% пассажиров автобусов зарабатывают не более 500 манатов в месяц

Центр социальных исследований провел опрос среди пользующихся общественным транспортом жителей Баку.

Центр социальных исследований провел опрос среди пользующихся общественным транспортом жителей Баку.

Как сообщает Report, был проведен телефонный опрос населения.

В опросе приняли участие 1 254 респондента. 793 респондента регулярно ездят на автобусе, а 461 из числа опрошенных предпочитают личные автомобили.

26,7% респондентов ездят на автобусах ООО "BakuBus", а 73,3% пользуются услугами автобусов других компаний.

Ежемесячная зарплата пассажиров автобусов колеблется в пределах 251-500 манатов (37,5%). 48,2% пассажиров автобусов - трудоустроенные граждане, 27,7% - не ищут работу, а 6,8% - студенты. 70,9% пассажиров автобусов - женщины.