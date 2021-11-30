В Баку 38% пассажиров автобусов зарабатывают не более 500 манатов в месяц

Центр социальных исследований провел опрос среди пользующихся общественным транспортом жителей Баку.
Как сообщает Report, был проведен телефонный опрос населения.
В опросе приняли участие 1 254 респондента. 793 респондента регулярно ездят на автобусе, а 461 из числа опрошенных предпочитают личные автомобили.
26,7% респондентов ездят на автобусах ООО "BakuBus", а 73,3% пользуются услугами автобусов других компаний.
Ежемесячная зарплата пассажиров автобусов колеблется в пределах 251-500 манатов (37,5%). 48,2% пассажиров автобусов - трудоустроенные граждане, 27,7% - не ищут работу, а 6,8% - студенты. 70,9% пассажиров автобусов - женщины.