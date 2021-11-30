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В Баку 38% пассажиров автобусов зарабатывают не более 500 манатов в месяц

В Баку 38% пассажиров автобусов зарабатывают не более 500 манатов в месяц Центр социальных исследований провел опрос среди пользующихся общественным транспортом жителей Баку.
Инфраструктура
30 ноября 2021 г. 15:25
В Баку 38% пассажиров автобусов зарабатывают не более 500 манатов в месяц

Центр социальных исследований провел опрос среди пользующихся общественным транспортом жителей Баку.

Как сообщает Report, был проведен телефонный опрос населения.

В опросе приняли участие 1 254 респондента. 793 респондента регулярно ездят на автобусе, а 461 из числа опрошенных предпочитают личные автомобили.

26,7% респондентов ездят на автобусах ООО "BakuBus", а 73,3% пользуются услугами автобусов других компаний.

Ежемесячная зарплата пассажиров автобусов колеблется в пределах 251-500 манатов (37,5%). 48,2% пассажиров автобусов - трудоустроенные граждане, 27,7% - не ищут работу, а 6,8% - студенты. 70,9% пассажиров автобусов - женщины.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtobusa minənlərin 38 %-i ayda 500 manatdan çox qazanmır

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