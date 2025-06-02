О нас

В Баку 16 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

В Баку 16 улицах и проспектах затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
2 июня 2025 г. 08:29
В Баку 16 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Баку-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Круг "20 Января";

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

13. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

14. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda 16 istiqamətdə sıxlıq var - SİYAHI

Другие новости из категории

Азербайджан представил современные подходы к градостроительству на Ассамблее ООН-Хабитат
ФотоАзербайджан представил современные подходы к градостроительству на Ассамблее ООН-Хабитат
31 мая 2025 г. 15:54
Анар Гулиев пригласил своих коллег на Всемирный форум градостроительства в Баку
ФотоАнар Гулиев пригласил своих коллег на Всемирный форум градостроительства в Баку
30 мая 2025 г. 18:22
В Баку на улице Фатали хана Хойского появится четвертая полоса движения
В Баку на улице Фатали хана Хойского появится четвертая полоса движения
30 мая 2025 г. 18:08
AYNA: Будут установлены еще 15 автобусных павильонов
AYNA: Будут установлены еще 15 автобусных павильонов
30 мая 2025 г. 16:34
Карабаев: Средний коридор открывает большие перспективы для транспортного сектора Казахстана
Карабаев: Средний коридор открывает большие перспективы для транспортного сектора Казахстана
30 мая 2025 г. 13:25
Анар Гулиев: Азербайджан реализует комплексные инициативы по строительству жилья
ФотоАнар Гулиев: Азербайджан реализует комплексные инициативы по строительству жилья
30 мая 2025 г. 12:55
АЖД вводит дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
АЖД вводит дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
30 мая 2025 г. 09:37
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
30 мая 2025 г. 08:17
Нармин Халилова: Лачынский аэропорт - символ возвращения и возрождения
ФотоНармин Халилова: Лачынский аэропорт - символ возвращения и возрождения
29 мая 2025 г. 21:28
Анар Гулиев: Всемирный градостроительный форум в Баку станет одной из платформ для глобального диалога
Анар Гулиев: Всемирный градостроительный форум в Баку станет одной из платформ для глобального диалога
29 мая 2025 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi