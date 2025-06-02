В Баку 16 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Баку-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
5. Круг "20 Января";
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
12. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
13. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.