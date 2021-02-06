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В Бакпорте осуществлена перевалка двух экспортных поезда из Турции и Китая

В Бакпорте осуществлена перевалка двух экспортных поезда из Турции и Китая Сегодня третий экспортный поезд из Турции прибыл в Бакинский порт
Инфраструктура
6 февраля 2021 г. 16:02
В Бакпорте осуществлена перевалка двух экспортных поезда из Турции и Китая

Сегодня третий экспортный поезд из Турции прибыл в Бакинский порт.

Об этом сообщили Report в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт).

Поезд состоит из 42 контейнера (40 футов каждый) в которой были транспортированы медицинские и химические продукты.

Контейнеры были погружены на фидерное судно "Бекет Ата" в Бакинском порту в течение 6 часов и отправлены в порт Актау.

Отметим, что судно "Бекет Ата" прибыло сегодня в Бакинский порт из Актау и также доставило из Китая 36 контейнеров промышленного оборудования (компрессоров).

Контейнеры из Турции транспортировались по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и через Каспийское море отправятся в Казахстан, а оттуда в китайский город Сиань.

Операторами третьего экспортного поезда являются члены Транскаспийского международного транспортного консорциума - компании ADY Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция).

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Версия на азербайджанском языке Bakı Limanında Türkiyədən və Çindən gələn ixrac yükləri aşırılıb

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