В Бакметрополитене заявили о задержке на линии "Ахмедли" - "Ичеришехер"

На линии "Ахмедли" - "Ичеришехер" бакинского метро произошла кратковременная задержка.

На линии "Ахмедли" - "Ичеришехер" бакинского метро произошла кратковременная задержка.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"В кабине машиниста движущегося поезда сработало сигнальное устройство дверей, после чего машинист провел осмотр. Никаких проблем обнаружено не было, однако на следующей станции проблема повторилась. Машинист сообщил об этом диспетчеру и высадил пассажиров. Поезд был осмотрен без пассажиров", - сказал Б. Мамедов.

По его словам, во время осмотра неизбежно возникла кратковременная задержка. Однако на линию оперативно был выпущен резервный поезд, и интервал движения был восстановлен.