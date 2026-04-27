В Бакметрополитене опровергли опасения по поводу состояния станции "Ази Асланов"

В Бакинском метрополитене прокомментировали распространившиеся в соцсетях сообщения о якобы неудовлетворительном состоянии станции "Ази Асланов".

Как сообщили в Бакметрополитене в ответ на запрос Report, станция была построена в 1981–1987 годах в условиях сложной инженерно-геологической и гидрогеологической среды.

В метрополитене пояснили, что в последующие годы изменения гидрогеологической ситуации, а также воздействие грунтовых вод привели к определенному износу инфраструктуры станции.

При этом подчеркивается, что объект находится под постоянным контролем, регулярно проводятся технические осмотры и обслуживание.

"Воздействие грунтовых вод и осадков на станцию находится под контролем, безопасная эксплуатация полностью обеспечена", - отметили в метрополитене.