    В Бакметрополитене опровергли опасения по поводу состояния станции "Ази Асланов"

    В Бакметрополитене опровергли опасения по поводу состояния станции Ази Асланов

    В Бакинском метрополитене прокомментировали распространившиеся в соцсетях сообщения о якобы неудовлетворительном состоянии станции "Ази Асланов".

    Как сообщили в Бакметрополитене в ответ на запрос Report, станция была построена в 1981–1987 годах в условиях сложной инженерно-геологической и гидрогеологической среды.

    В метрополитене пояснили, что в последующие годы изменения гидрогеологической ситуации, а также воздействие грунтовых вод привели к определенному износу инфраструктуры станции.

    При этом подчеркивается, что объект находится под постоянным контролем, регулярно проводятся технические осмотры и обслуживание.

    "Воздействие грунтовых вод и осадков на станцию находится под контролем, безопасная эксплуатация полностью обеспечена", - отметили в метрополитене.

    Bakı metrosu: "Həzi Aslanov" stansiyasında qrunt suları və yağıntıların təsiri nəzarət altındadır

