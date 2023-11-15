О нас

В бакинском поселке улучшается система питьевого водоснабжения

В бакинском поселке улучшается система питьевого водоснабжения В массиве Гушчулуг, расположенном в поселке Говсан Сураханского района Баку, создается новая централизованная сеть питьевого водоснабжения.
Инфраструктура
15 ноября 2023 г. 16:00
В бакинском поселке улучшается система питьевого водоснабжения

В массиве Гушчулуг, расположенном в поселке Говсан Сураханского района Баку, создается новая централизованная сеть питьевого водоснабжения.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерсу", принадлежащем Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

В учреждении отметили, что Гушчулуг в последние годы расширился за счет строительства частных домов. Часть населения массива испытывала трудности с питьевым водоснабжением и была вынуждена покупать воду автоцистернами.

"В рамках проекта, реализуемого за счет внутренних возможностей ОАО "Азерсу", на территории создается новая сеть протяженностью 6 км, обеспечивается подключение 280 абонентов. После завершения строительных работ бесперебойной питьевой водой в массиве Гушчулуг будут обеспечены порядка 1200 жителей" - заявили в "Азерсу".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Hövsan qəsəbəsində içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi