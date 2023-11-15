В бакинском поселке улучшается система питьевого водоснабжения

В массиве Гушчулуг, расположенном в поселке Говсан Сураханского района Баку, создается новая централизованная сеть питьевого водоснабжения.

В массиве Гушчулуг, расположенном в поселке Говсан Сураханского района Баку, создается новая централизованная сеть питьевого водоснабжения.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерсу", принадлежащем Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

В учреждении отметили, что Гушчулуг в последние годы расширился за счет строительства частных домов. Часть населения массива испытывала трудности с питьевым водоснабжением и была вынуждена покупать воду автоцистернами.

"В рамках проекта, реализуемого за счет внутренних возможностей ОАО "Азерсу", на территории создается новая сеть протяженностью 6 км, обеспечивается подключение 280 абонентов. После завершения строительных работ бесперебойной питьевой водой в массиве Гушчулуг будут обеспечены порядка 1200 жителей" - заявили в "Азерсу".