В бакинском поселке Кюрдаханы строится новая транспортная развязка

14:56

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана строит новую дорожную развязку в бакинском поселке Кюрдаханы в рамках проекта строительства автодороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, протяженность новой транспортной развязки составит 1,8 км.

В настоящее время на участке продолжаются строительные работы, установлены светофоры.

Строительство новой транспортной развязки облегчит движение транспорта в направлении бакинских поселков Бильгях, Кюрдаханы, Пиршаги, Новханы и Балаханы, а также обеспечит безопасность и непрерывность движения на данной территории.