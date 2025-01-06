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В бакинском поселке Кюрдаханы строится новая транспортная развязка

В бакинском поселке Кюрдаханы строится новая транспортная развязка 14:56
Инфраструктура
6 января 2025 г. 15:42
В бакинском поселке Кюрдаханы строится новая транспортная развязка

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана строит новую дорожную развязку в бакинском поселке Кюрдаханы в рамках проекта строительства автодороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, протяженность новой транспортной развязки составит 1,8 км.

В настоящее время на участке продолжаются строительные работы, установлены светофоры.

Строительство новой транспортной развязки облегчит движение транспорта в направлении бакинских поселков Бильгях, Кюрдаханы, Пиршаги, Новханы и Балаханы, а также обеспечит безопасность и непрерывность движения на данной территории.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Kürdəxanı qəsəbəsində yeni yol qovşağı inşa edilir

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