В бакинском поселке Говсан идет капитальный ремонт внутридворовых дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальный ремонт внутридворовых дорог по улице Мектебли в поселке Говсан Сураханского района Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.
На улице, протяженность которой составляет 1 300 метров, проведены работы по снятию непригодного грунта, в настоящее время на территории укладывается новое асфальтобетонное покрытие.
Согласно "Инвестиционной программе", в текущем году на территории поселка Говсан планируется ремонт улиц общей протяженностью 4,5 километра.