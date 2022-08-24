В бакинском поселке Говсан идет капитальный ремонт внутридворовых дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальный ремонт внутридворовых дорог по улице Мектебли в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальный ремонт внутридворовых дорог по улице Мектебли в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

На улице, протяженность которой составляет 1 300 метров, проведены работы по снятию непригодного грунта, в настоящее время на территории укладывается новое асфальтобетонное покрытие.

Согласно "Инвестиционной программе", в текущем году на территории поселка Говсан планируется ремонт улиц общей протяженностью 4,5 километра.