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В бакинском поселке Говсан идет капитальный ремонт внутридворовых дорог

В бакинском поселке Говсан идет капитальный ремонт внутридворовых дорог Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальный ремонт внутридворовых дорог по улице Мектебли в поселке Говсан Сураханского района Баку.
Инфраструктура
24 августа 2022 г. 18:03
В бакинском поселке Говсан идет капитальный ремонт внутридворовых дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальный ремонт внутридворовых дорог по улице Мектебли в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

На улице, протяженность которой составляет 1 300 метров, проведены работы по снятию непригодного грунта, в настоящее время на территории укладывается новое асфальтобетонное покрытие.

Согласно "Инвестиционной программе", в текущем году на территории поселка Говсан планируется ремонт улиц общей протяженностью 4,5 километра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Məktəbli küçəsinin məhəllədaxili yolları əsaslı təmir edilir

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