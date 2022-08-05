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В бакинском поселке Бинагади приступили к ремонту четырех улиц

В бакинском поселке Бинагади приступили к ремонту четырех улиц 09:52 Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонтные работы на 4 улицах поселка Бинагади Бинагадинского района Баку общей протяженностью 2,4 километра.
Инфраструктура
5 августа 2022 г. 10:08
В бакинском поселке Бинагади приступили к ремонту четырех улиц

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонтные работы на 4 улицах поселка Бинагади Бинагадинского района Баку общей протяженностью 2,4 километра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

По информации, это улицы Алигейдара Гараева, Агамирек Исфахани, Микаила Алекберова и Джафара Джаббарлы.

На этих улицах будет продолжена укладка нового асфальтобетонного покрытия.

В соответствии с "Инвестиционной программой" текущего года в Бинагадинском районе ведутся работы по ремонту улиц и дорог, общая протяженность которых составляет 13,06 километров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Binəqədi qəsəbəsində 4 yolun təmirinə başlanılıb

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