В бакинском поселке Бинагади приступили к ремонту четырех улиц

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонтные работы на 4 улицах поселка Бинагади Бинагадинского района Баку общей протяженностью 2,4 километра.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.
По информации, это улицы Алигейдара Гараева, Агамирек Исфахани, Микаила Алекберова и Джафара Джаббарлы.
На этих улицах будет продолжена укладка нового асфальтобетонного покрытия.
В соответствии с "Инвестиционной программой" текущего года в Бинагадинском районе ведутся работы по ремонту улиц и дорог, общая протяженность которых составляет 13,06 километров.