В бакинском поселке Бадамдар ремонтируется дорога

Агентство автомобильных дорог Азербайджана выполняет ремонт дороги во втором массиве на улице Аббаса Аббасзаде в поселке Бадамдар Сабаильского района.

Агентство автомобильных дорог Азербайджана выполняет ремонт дороги во втором массиве на улице Аббаса Аббасзаде в поселке Бадамдар Сабаильского района.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство.

По информации, в рамках ремонта дороги протяженностью 510 метров и средней шириной 8 метров фрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, по мере необходимости установлено 230 п.м. новых бордюров. В настоящее время укладывается новое асфальтобетонное покрытие.

На заключительном этапе проекта будут проведены работы по обновлению люков подземных коммуникационных линий и поднятию их на проектную высоту, прокладке путепроводов и пр.

В 2022 году по Сабаильскому району планируется отремонтировать улицы и дороги общей протяженностью 5 километров.