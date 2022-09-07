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В бакинском поселке Бадамдар ремонтируется дорога

В бакинском поселке Бадамдар ремонтируется дорога Агентство автомобильных дорог Азербайджана выполняет ремонт дороги во втором массиве на улице Аббаса Аббасзаде в поселке Бадамдар Сабаильского района.
Инфраструктура
7 сентября 2022 г. 11:38
В бакинском поселке Бадамдар ремонтируется дорога

Агентство автомобильных дорог Азербайджана выполняет ремонт дороги во втором массиве на улице Аббаса Аббасзаде в поселке Бадамдар Сабаильского района.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство.

По информации, в рамках ремонта дороги протяженностью 510 метров и средней шириной 8 метров фрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, по мере необходимости установлено 230 п.м. новых бордюров. В настоящее время укладывается новое асфальтобетонное покрытие.

На заключительном этапе проекта будут проведены работы по обновлению люков подземных коммуникационных линий и поднятию их на проектную высоту, прокладке путепроводов и пр.

В 2022 году по Сабаильскому району планируется отремонтировать улицы и дороги общей протяженностью 5 километров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Badamdar qəsəbəsinin yollarından biri təmir edilir

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