В Бакинском порту резко сократилось время, затрачиваемое на операции

Операции, ранее выполняемые в Бакинском порту за 72 часа, в настоящее время выполняются за 16-18 часов.

Операции, ранее выполняемые в Бакинском порту за 72 часа, в настоящее время выполняются за 16-18 часов.

Как сообщает Report, об этом рассказала руководитель департамента международного сотрудничества ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт" Айнур Самедова.

По ее словам, это результат инвестиций в человеческие ресурсы: "Сотрудники порта постоянно привлекаются к обучению внутри страны и за ее пределами. В целом, развитие человеческих ресурсов является одним из важнейших вопросов в порту. Теории недостаточно, чтобы сотрудник порта знал свою область на уровне, соответствующем мировым стандартам. Поэтому наши сотрудники в соответствии со своей сферой привлекаются к программам стажировок в других портах мира".