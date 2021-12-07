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В Бакинском порту резко сократилось время, затрачиваемое на операции

В Бакинском порту резко сократилось время, затрачиваемое на операции Операции, ранее выполняемые в Бакинском порту за 72 часа, в настоящее время выполняются за 16-18 часов.
Инфраструктура
7 декабря 2021 г. 17:44
В Бакинском порту резко сократилось время, затрачиваемое на операции

Операции, ранее выполняемые в Бакинском порту за 72 часа, в настоящее время выполняются за 16-18 часов.

Как сообщает Report, об этом рассказала руководитель департамента международного сотрудничества ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт" Айнур Самедова.

По ее словам, это результат инвестиций в человеческие ресурсы: "Сотрудники порта постоянно привлекаются к обучению внутри страны и за ее пределами. В целом, развитие человеческих ресурсов является одним из важнейших вопросов в порту. Теории недостаточно, чтобы сотрудник порта знал свою область на уровне, соответствующем мировым стандартам. Поэтому наши сотрудники в соответствии со своей сферой привлекаются к программам стажировок в других портах мира".

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Версия на английском языке Time spent on operations at Baku Port sharply reduced
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanında əməliyyatlara sərf edilən vaxt kəskin azaldılıb

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