В Бакинском порту прогнозируется рекордно высокий объем перевалки грузов

17:37

В январе-ноябре 2023 года в Бакинском международном морском торговом порту было перевалено более 6 млн 735 тыс. тонн грузов.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Это более чем на 15% превышает аналогичный период 2022 года.

"Ожидается, что общий объем переваленных грузов в 2023 году достигнет рекордного уровня - более 7 млн тонн. В течение года в Бакинском порту был зафиксирован рост перевалки грузов, в частности, колесной техники, нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении.