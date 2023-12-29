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В Бакинском порту прогнозируется рекордно высокий объем перевалки грузов

В Бакинском порту прогнозируется рекордно высокий объем перевалки грузов 17:37
Инфраструктура
29 декабря 2023 г. 17:58
В Бакинском порту прогнозируется рекордно высокий объем перевалки грузов

В январе-ноябре 2023 года в Бакинском международном морском торговом порту было перевалено более 6 млн 735 тыс. тонн грузов.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Это более чем на 15% превышает аналогичный период 2022 года.

"Ожидается, что общий объем переваленных грузов в 2023 году достигнет рекордного уровня - более 7 млн тонн. В течение года в Бакинском порту был зафиксирован рост перевалки грузов, в частности, колесной техники, нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Bakı Limanında yükaşırmanın rekord həddə çatacağı proqnozlaşdırılır

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